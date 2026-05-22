22 мая 2026 в 10:33

Ядовитый паук проделал сквозную рану в животе циркового артиста

Daily Mail: в Великобритании укус паука оставил гнойную рану на животе циркача

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опасный паук из рода ложных вдов проделал глубокую дыру в животе жителя Лондона, сообщает британский таблоид Daily Mail. Пострадавшим оказался цирковой артист Адриан Мартел, который в начале апреля внезапно почувствовал сильный зуд в правой части брюшной полости. Уже на следующий день на месте раздражения образовалась плотная шишка.

Доктора не заподозрили серьезной опасности и приняли воспаление за обычный вросший волос. Медики выписали британцу курс стандартных антибиотиков и отпустили долечиваться дома.

На следующий день все стало хуже. Когда я вернулся в больницу через два дня, там была огромная гнойная рана в виде кратера, — рассказал Мартел.

Только после этого хирурги экстренно провели операцию, удалив мужчине пораженный некрозом участок кожи. Сам пострадавший уверен, что стал жертвой укуса ложной вдовы, поскольку видел похожего паука в салоне своей машины. Несмотря на то что яд представителей данного рода менее токсичен по сравнению с настоящими черными вдовами, эти существа представляют угрозу для человека.

Ранее в Подмосковье музыкант-блогер серьезно пострадал от укуса редкой голубой комодской куфии, которую он держал в квартире. Инцидент произошел во время кормления рептилии. Змея неожиданно вцепилась владельцу в руку. Пострадавшего госпитализировали в состоянии сильной интоксикации с развивающимся отеком конечности.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
