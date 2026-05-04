04 мая 2026 в 14:56

Подмосковный блогер стал жертвой редкой змеи в собственной квартире

Mash: блогера парализовало после укуса домашней змеи в Подмосковье

В Подмосковье музыкант-блогер серьезно пострадал от укуса редкой голубой комодской куфии, которую он содержал в своей квартире, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел во время кормления экзотической рептилии. Змея неожиданно проявила агрессию и вцепилась владельцу в руку.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в состоянии сильной интоксикации с развивающимся отеком конечности. Медики отмечают, что яд этого вида крайне опасен, так как он способен разрушать кровеносные сосуды и вызывать некроз тканей. Для людей с аллергией подобная встреча может закончиться летальным исходом из-за риска мгновенного развития анафилактического шока.

Ранее житель Москвы обнаружил змею в туалете собственного дома. Змея ярко-красного цвета ползла по кафелю на полу. Как стало известно, животное — королевская змея. Она сбежала из террариума в другой квартире и успела побывать в нескольких квартирах. Хозяйка предупредила собственников о возможной находке и заверила, что змея не ядовита и относится к семейству ужеобразных.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

