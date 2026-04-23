Москвич столкнулся со змеей в туалете собственной квартиры Змея пробралась в туалет квартиры на юге Москвы

Житель Москвы обнаружил змею в туалете собственного дома, сообщил Telegram-канал «Москвач». Змея ярко-красного цвета ползла по кафелю на полу.

Как стало известно, животное — королевская змея. Она сбежала из террариума в другой квартире и успела побывать в нескольких жилищах. Хозяйка предупредила собственников о возможной находке и заверила, что змея не опасна — она не ядовита и относится к семейству ужеобразных.

