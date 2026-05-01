01 мая 2026 в 16:40

Медведев раскрыл, где нужен особый контроль за работодателями

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость строгого контроля за работодателями в вопросе организации диспансеризации на рабочих местах, сообщает ТАСС. Во время визита в медицинский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге он отметил, что бизнес не всегда охотно поддерживает подобные профилактические программы.

За работодателями нужно следить, потому что далеко не все работодатели с энтузиазмом восприняли этот проект. По понятным причинам: дополнительные расходы, уменьшение количества рабочего времени и так далее, — заявил Медведев.

Обеспечение профосмотров названо приоритетной задачей не только для органов здравоохранения, но и для правительства в целом. К процессу контроля планируется привлечь трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, отметил замглавы Совбеза.

Ранее Медведев поддержал внедрение цифровых технологий в здравоохранение, назвав это абсолютно правильной и необходимой идеей. Однако он пошутил, что с переходом на цифру почерк врачей окончательно испортится.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
