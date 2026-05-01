День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 17:26

Медведев пошутил про «Единую Россию»

Медведев пошутил, что форум «Единой России» повлиял на погоду в Петербурге

Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в шутку заявил, что как минимум один положительный эффект от форума партии в Петербурге уже проявился — наладилась погода. Мероприятие посвящено теме здравоохранения и поддержки семей с детьми. Помимо Медведева, в нем принимают участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а также губернаторы регионов СЗФО.

Погода наладилась. Уже как минимум один положительный эффект от форума «Единой России» есть, — пошутил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Россия не разделяет мрачные прогнозы миллиардера Илона Маска относительно будущего нейросетей. Обсуждая использование технологий в медицине, он отметил, что искусственный интеллект может ошибаться так же, как и врач, однако финальное решение всегда принимает специалист.

Перед этим лидер «Единой России» признался, что в последнее время стал регулярно прибегать к помощи искусственного интеллекта. При этом политик подчеркнул, что глубокое проникновение технологий в жизнь вызывает у него определенные опасения.

Власть
Дмитрий Медведев
Единая Россия
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.