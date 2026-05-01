Медведев пошутил про «Единую Россию» Медведев пошутил, что форум «Единой России» повлиял на погоду в Петербурге

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в шутку заявил, что как минимум один положительный эффект от форума партии в Петербурге уже проявился — наладилась погода. Мероприятие посвящено теме здравоохранения и поддержки семей с детьми. Помимо Медведева, в нем принимают участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а также губернаторы регионов СЗФО.

Погода наладилась. Уже как минимум один положительный эффект от форума «Единой России» есть, — пошутил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Россия не разделяет мрачные прогнозы миллиардера Илона Маска относительно будущего нейросетей. Обсуждая использование технологий в медицине, он отметил, что искусственный интеллект может ошибаться так же, как и врач, однако финальное решение всегда принимает специалист.

Перед этим лидер «Единой России» признался, что в последнее время стал регулярно прибегать к помощи искусственного интеллекта. При этом политик подчеркнул, что глубокое проникновение технологий в жизнь вызывает у него определенные опасения.