Медведев рассказал, в чем не согласен с Маском

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита в центр имени Алмазова заявил, что Россия не разделяет мрачные прогнозы миллиардера Илона Маска относительно будущего нейросетей, передает ТАСС. Обсуждая использование технологий в медицине, он отметил, что искусственный интеллект может ошибаться так же, как и врач, однако финальное решение всегда принимает специалист.
Ну, обо всем остальном можно у Илона Маска спросить, потому что у него гораздо более пессимистические прогнозы на сей счет, но мы их не разделяем, — резюмировал председатель «Единой России».
По мнению политика, человеческий фактор и машинные алгоритмы должны не конкурировать, а стимулировать развитие друг друга.
До этого Илон Маск высказывал опасения, что бесконтрольное развитие технологий может привести к катастрофе библейского масштаба или сценарию фильма «Терминатор».
Перед этим Медведев признался, что в последнее время стал регулярно прибегать к помощи искусственного интеллекта. При этом политик подчеркнул, что глубокое проникновение технологий в жизнь вызывает у него определенные опасения.