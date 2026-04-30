30 апреля 2026 в 11:17

Медведев признался в использовании искусственного интеллекта на работе

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что в последнее время стал регулярно прибегать к помощи искусственного интеллекта. Выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», которая транслируется во «ВКонтакте», он добавил, что ИИ значительно упрощает рабочие процессы и становятся повседневной практикой для многих людей.

Я с некоторой настороженностью стал ощущать, что часто использую искусственный интеллект, потому что это удобно. И уверен, что большинство из вас делает то же самое, — отметил Медведев.

При этом политик подчеркнул, что глубокое проникновение технологий в жизнь вызывает у него определенные опасения. Он также акцентировал внимание на том, что нынешний мир стремительно трансформируется под влиянием цифровизации.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец заявила, что слепое доверие искусственному интеллекту несет риски потери авторства и превращения контента в безликую массу. По ее словам, внешняя гладкость и уверенный тон сгенерированного текста создают опасную иллюзию качества, тогда как за ними часто не стоит никакой глубины.

