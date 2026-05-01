День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 17:38

«События очень разные»: Медведев о росте маткапитала в непростых условиях

Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Материнский капитал в России вырос, несмотря на непростые события, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на форуме партии в Петербурге. Он также добавил, что теперь капитал получают и за первого ребенка, хотя, когда он вводился, выплата начиналась именно со второго, передает РИА Новости.

Материнский капитал… Сейчас в эквиваленте, в иностранной валюте, подчеркиваю, поскольку люди любят такого рода сравнения, он не уменьшился, хотя события были очень разные, а наоборот — возрос, — сказал Медведев.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного автомобиля. По его словам, для многодетных семей машина — это не роскошь, а крайне важное средство передвижения.

До этого сообщалось, что россияне смогут применять средства материнского капитала для погашения жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями, которые принадлежат субъектам РФ. Речь идет об организациях, где 100% долей уставного капитала находятся в собственности региона, при этом в каждом субъекте может действовать только одна такая структура.

Власть
Россия
Дмитрий Медведев
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мечты о здоровье, аборты первой жены, уход со сцены: как живет Лев Лещенко
«Он этим бравирует»: Захарова о предательстве Зеленским своего дедушки
Трамп повысил пошлины на автомобили одной категории
В мае россияне смогут дважды наблюдать полнолуние
«Нам точно не нужны советы»: в Германии жестко ответили Трампу на критику
Стало известно состояние пострадавших при инциденте с вертолетом в Коми
Стало известно, как Миндич планировал «свести Трампа с ума»
Росавиация вынесла вердикт по опрокинувшемуся вертолету в Коми
Япония пошла на неожиданный шаг из-за войны на Ближнем Востоке
Жизнь на два города, мнение об СВО, двое детей: где сейчас Антон Васильев
«Шикарно»: Макрон пришел в восторг от шутки Карла III о французском языке
Стало известно, какую роль в российской медицине будет играть ИИ
Свадьба украинского миллионера вывела из себя французского политика
ВСУ оставили без телевидения тысячи жителей Курской области
Популярный российский аэропорт временно закрылся
Дожди, переменная облачность и заморозки: погода в Москве в начале октября
IT-эксперт назвал тревожный сигнал в развитии нейросетей
В Красноярском крае подсчитали количество потушенных пожаров за сутки
Женщину арестовали на 13 суток за нацистскую символику на сайте интим-услуг
Украинский чиновник попался на воровстве при закупке жилья для переселенцев
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.