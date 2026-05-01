«События очень разные»: Медведев о росте маткапитала в непростых условиях

Медведев: материнский капитал в России вырос, несмотря на сложные условия

Материнский капитал в России вырос, несмотря на непростые события, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на форуме партии в Петербурге. Он также добавил, что теперь капитал получают и за первого ребенка, хотя, когда он вводился, выплата начиналась именно со второго, передает РИА Новости.

Материнский капитал… Сейчас в эквиваленте, в иностранной валюте, подчеркиваю, поскольку люди любят такого рода сравнения, он не уменьшился, хотя события были очень разные, а наоборот — возрос, — сказал Медведев.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного автомобиля. По его словам, для многодетных семей машина — это не роскошь, а крайне важное средство передвижения.

До этого сообщалось, что россияне смогут применять средства материнского капитала для погашения жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями, которые принадлежат субъектам РФ. Речь идет об организациях, где 100% долей уставного капитала находятся в собственности региона, при этом в каждом субъекте может действовать только одна такая структура.