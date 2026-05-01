Властям США «не понравилась» цена российского палладия В Минторге США заявили о планах ввести пошлины на палладий из России в 133%

Американское Министерство торговли собирается ввести импортную пошлину в размере 132,83% на необработанный палладий, поставляемый из России, говорится в уведомлении ведомства, опубликованном в Федеральном реестре (официальном сборнике правительственных документов США). В документе утверждается, что российское сырье экспортируется в Соединенные Штаты по заниженным ценам.

Власти США полагают, что текущая стоимость российского палладия не достигает рыночного уровня. В связи с этим было принято решение установить антидемпинговую маржу для таких поставок.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести ответные пошлины против Великобритании, если Лондон не отменит цифровой налог. Глава Белого дома считает, что действующий сбор в размере 2% с доходов от соцсетей, поисковых систем и онлайн-площадок несправедливо затрагивает американские технологические корпорации.

До этого российские производители автомобильных шин, включая компании «Кордиант» и Ikon Tyres, обратились с просьбой защитить внутренний рынок от дешевой китайской продукции. В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагается ввести пошлину на импортные шины в размере 30%.