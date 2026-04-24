24 апреля 2026 в 09:35

Трамп пригрозил Британии новыми тарифами

Трамп пригрозил Британии пошлинами из-за цифрового налога

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против Великобритании, если Лондон не отменит налог на цифровые услуги, сообщает Telegraph. По его словам, администрация уже изучает возможные меры в ответ на текущую политику.

Мне не нравится, когда они нацеливаются на американские компании. <…> Если они не отменят налог, мы, вероятно, введем большие пошлины в отношении Великобритании, — заявил Трамп.

По его словам, в настоящее время американская администрация анализирует ситуацию и рассматривает потенциальные шаги. Трамп считает, что действующий налог несправедливо затрагивает американские технологические компании, поскольку предусматривает сбор в размере 2% с доходов от социальных сетей, поисковых сервисов и онлайн-площадок.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют ввести новые пошлины в размере 100% на импорт брендированных и запатентованных лекарств. Данная мера направлена на то, чтобы побудить производителей медикаментов переносить производство на территорию США и наращивать выпуск продукции за океаном. Пошлины, о которых Белый дом должен объявить в ближайшее время, затронут препараты компаний, не сумевших достичь договоренностей с американской администрацией.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
