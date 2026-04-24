Трамп пригрозил Британии новыми тарифами

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против Великобритании, если Лондон не отменит налог на цифровые услуги, сообщает Telegraph. По его словам, администрация уже изучает возможные меры в ответ на текущую политику.

Мне не нравится, когда они нацеливаются на американские компании. <…> Если они не отменят налог, мы, вероятно, введем большие пошлины в отношении Великобритании, — заявил Трамп.

По его словам, в настоящее время американская администрация анализирует ситуацию и рассматривает потенциальные шаги. Трамп считает, что действующий налог несправедливо затрагивает американские технологические компании, поскольку предусматривает сбор в размере 2% с доходов от социальных сетей, поисковых сервисов и онлайн-площадок.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют ввести новые пошлины в размере 100% на импорт брендированных и запатентованных лекарств. Данная мера направлена на то, чтобы побудить производителей медикаментов переносить производство на территорию США и наращивать выпуск продукции за океаном. Пошлины, о которых Белый дом должен объявить в ближайшее время, затронут препараты компаний, не сумевших достичь договоренностей с американской администрацией.