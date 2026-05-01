01 мая 2026 в 18:14

В Красноярском крае подсчитали количество потушенных пожаров за сутки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Красноярском крае за сутки ликвидировали 42 пожара, один из которых устроили туристы, передает Telegram-канал Readovka. К тушению привлекались 476 человек и 102 единицы спецтехники, на юге региона сохраняется высокий — 4 класс — пожарной опасности.

Один из пожаров произошел на Есауловской петле. Компания туристов приехала на популярное место под Красноярском и спровоцировала возгорание.

Ранее стало известно, что на Есауловской петле полыхало 3,5 гектара леса. Свидетели сообщили, что возгорание спровоцировала компания из десяти путешественников — один из них неудачно пустил два сигнальных файера, которые угодили в густые заросли. Пламя разгорелось моментально, а туристы поспешили покинуть опасную зону.

Кроме того, в пригородной зоне Владивостока из-за неосторожности сварщика вспыхнул масштабный ландшафтный пожар, уничтоживший около 1,5 тыс. квадратов сухой травы. Едкий дым затянул трассу «Уссури», из-за чего видимость на магистрали резко ухудшилась. На борьбу с огнем бросили 42 человека и девять единиц спецтехники.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мечты о здоровье, аборты первой жены, уход со сцены: как живет Лев Лещенко
«Он этим бравирует»: Захарова о предательстве Зеленским своего дедушки
Трамп повысил пошлины на автомобили одной категории
В мае россияне смогут дважды наблюдать полнолуние
«Нам точно не нужны советы»: в Германии жестко ответили Трампу на критику
Стало известно состояние пострадавших при инциденте с вертолетом в Коми
Стало известно, как Миндич планировал «свести Трампа с ума»
Росавиация вынесла вердикт по опрокинувшемуся вертолету в Коми
Япония пошла на неожиданный шаг из-за войны на Ближнем Востоке
Жизнь на два города, мнение об СВО, двое детей: где сейчас Антон Васильев
«Шикарно»: Макрон пришел в восторг от шутки Карла III о французском языке
Стало известно, какую роль в российской медицине будет играть ИИ
Свадьба украинского миллионера вывела из себя французского политика
ВСУ оставили без телевидения тысячи жителей Курской области
Популярный российский аэропорт временно закрылся
Дожди, переменная облачность и заморозки: погода в Москве в начале октября
IT-эксперт назвал тревожный сигнал в развитии нейросетей
В Красноярском крае подсчитали количество потушенных пожаров за сутки
Женщину арестовали на 13 суток за нацистскую символику на сайте интим-услуг
Украинский чиновник попался на воровстве при закупке жилья для переселенцев
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

