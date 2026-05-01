В Красноярском крае подсчитали количество потушенных пожаров за сутки В Красноярском крае за 24 часа потушили 42 пожара

В Красноярском крае за сутки ликвидировали 42 пожара, один из которых устроили туристы, передает Telegram-канал Readovka. К тушению привлекались 476 человек и 102 единицы спецтехники, на юге региона сохраняется высокий — 4 класс — пожарной опасности.

Один из пожаров произошел на Есауловской петле. Компания туристов приехала на популярное место под Красноярском и спровоцировала возгорание.

Ранее стало известно, что на Есауловской петле полыхало 3,5 гектара леса. Свидетели сообщили, что возгорание спровоцировала компания из десяти путешественников — один из них неудачно пустил два сигнальных файера, которые угодили в густые заросли. Пламя разгорелось моментально, а туристы поспешили покинуть опасную зону.

Кроме того, в пригородной зоне Владивостока из-за неосторожности сварщика вспыхнул масштабный ландшафтный пожар, уничтоживший около 1,5 тыс. квадратов сухой травы. Едкий дым затянул трассу «Уссури», из-за чего видимость на магистрали резко ухудшилась. На борьбу с огнем бросили 42 человека и девять единиц спецтехники.