Популярный российский аэропорт временно закрылся

Аэропорт Геленджика приостановил работу в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации. Эта мера связана с обеспечением безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Аэропорт Геленджик: временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» до 28 июля текущего года. Решение было принято после профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска.

До этого сообщалось, что Кувейт открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации впервые за 55 дней. Источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока уточнил, что в пользу решения выступили авиационные власти страны.

Кроме того Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта в Калуге. В то же время аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в аэропорту приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.