Медведев пошутил о почерке врачей

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил петербургский Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и назвал внедрение цифровых технологий в здравоохранение абсолютно правильной и необходимой идеей. Он подчеркнул, что пациенты должны сохранять право на получение медицинских услуг и документов в традиционной форме, и пошутил, что с переходом на цифру почерк врачей окончательно испортится, передает ТАСС.

До этого Медведев побывал в учебном центре Ленинградского военного округа. Он опубликовал кадры, на которых осматривает технику, а также беседует с военными. В ходе встречи зампредседателя Совбеза отметил, что специалисты в сфере БПЛА станут в будущем основой военной элиты.

Перед этим Медведев признался, что в последнее время стал регулярно прибегать к помощи искусственного интеллекта. При этом политик подчеркнул, что глубокое проникновение технологий в жизнь вызывает у него определенные опасения.