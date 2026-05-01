01 мая 2026 в 16:13

Медведев пошутил о почерке врачей

Медведев заявил, что почерк врачей окончательно испортится после цифровизации

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил петербургский Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и назвал внедрение цифровых технологий в здравоохранение абсолютно правильной и необходимой идеей. Он подчеркнул, что пациенты должны сохранять право на получение медицинских услуг и документов в традиционной форме, и пошутил, что с переходом на цифру почерк врачей окончательно испортится, передает ТАСС.

Единственное, что я думаю, в конечном счете врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно, — пошутил Медведев.

До этого Медведев побывал в учебном центре Ленинградского военного округа. Он опубликовал кадры, на которых осматривает технику, а также беседует с военными. В ходе встречи зампредседателя Совбеза отметил, что специалисты в сфере БПЛА станут в будущем основой военной элиты.

Перед этим Медведев признался, что в последнее время стал регулярно прибегать к помощи искусственного интеллекта. При этом политик подчеркнул, что глубокое проникновение технологий в жизнь вызывает у него определенные опасения.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

