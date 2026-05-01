Стало известно, сколько россиян прошли диспансеризацию прямо на работе

В 2025 году около 1,9 млн россиян прошли диспансеризацию и профилактические осмотры непосредственно на рабочем месте, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Заявление прозвучало во время посещения НМИЦ имени В. А. Алмазова, куда она прибыла вместе с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости.

За 2025 год такие профосмотры и диспансеризацию прошло 1,9 млн человек. Мы ставим задачу к 2030 году развить это до почти 6 млн человек, — сообщила Голикова.

Она напомнила, что с прошлого года программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи предусматривает возможность прохождения диспансеризации и профосмотров прямо на рабочем месте.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова сообщила, что если сотрудники игнорируют диспансеризацию или приходят на работу больными, это связано с прямым финансовым риском для работодателя. По ее словам, сотрудники, выходящие на работу с ухудшенным самочувствием, трудятся менее эффективно.