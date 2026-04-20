Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 19:38

В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации

Дроздова: игнорирование диспансеризации сотрудниками несет финансовые риски

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если сотрудники игнорируют диспансеризацию или приходят на работу больными, это связано с прямым финансовым риском для работодателя, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова. По ее словам, они трудятся менее эффективно.

Для работодателя игнорирование сотрудниками профилактических осмотров — это прямой финансовый риск, связанный прежде всего с презентеизмом, то есть снижением производительности труда работников, выходящих на работу с ухудшенным самочувствием, — сказала Дроздова.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что с наступлением 2026 года в России был расширен перечень бесплатных профилактических осмотров. По словам парламентария, россияне теперь могут бесплатно обследоваться на наличие гепатита C, а мужчины в возрасте от 45 лет — сдать анализ на выявление риска онкологии предстательной железы.

Кроме того, Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный порядок проведения профилактических осмотров для оценки репродуктивной функции у женщин. На начальном этапе россиянкам теперь доступно исследование на вирус папилломы человека (ВПЧ) с высоким онкогенным риском.

Общество
врачи
Минздрав рф
диспансеризация
Минздрав
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нам нужен список»: Зеленский устроил истерику из-за вступления В ЕС
Таможня КНР раскрыла масштаб падения поставок российского мороженого
Дмитриев прокомментировал слухи о планах ЕС по закупкам газа
Посол раскрыл крайне недружественный шаг Франции по отношению к России
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался об отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.