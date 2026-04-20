В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации

Если сотрудники игнорируют диспансеризацию или приходят на работу больными, это связано с прямым финансовым риском для работодателя, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова. По ее словам, они трудятся менее эффективно.

Для работодателя игнорирование сотрудниками профилактических осмотров — это прямой финансовый риск, связанный прежде всего с презентеизмом, то есть снижением производительности труда работников, выходящих на работу с ухудшенным самочувствием, — сказала Дроздова.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что с наступлением 2026 года в России был расширен перечень бесплатных профилактических осмотров. По словам парламентария, россияне теперь могут бесплатно обследоваться на наличие гепатита C, а мужчины в возрасте от 45 лет — сдать анализ на выявление риска онкологии предстательной железы.

Кроме того, Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный порядок проведения профилактических осмотров для оценки репродуктивной функции у женщин. На начальном этапе россиянкам теперь доступно исследование на вирус папилломы человека (ВПЧ) с высоким онкогенным риском.