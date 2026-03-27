В России обновили правила диспансеризации женщин

Минздрав России утвердил новые правила диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин, пишет РИА Новости. Теперь на первом этапе россиянкам доступен анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска.

Согласно документу, вступившему в силу в феврале, тест на ВПЧ будут проводить женщинам от 21 до 49 лет раз в пять лет. Если результат окажется положительным, анализ будут делать ежегодно. Такое изменение позволяет на ранних стадиях выявлять риски развития онкологических заболеваний.

Кроме того, скорректированы правила жидкостного цитологического исследования шейки матки. Ранее его проводили раз в три года у пациенток 21–29 лет и раз в пять лет у женщин 30–49 лет. Теперь при положительном тесте на ВПЧ цитологию будут делать ежегодно. Это помогает своевременно обнаружить аномальные изменения — от воспаления до предраковых состояний и рака. Обновленный порядок направлен на повышение эффективности ранней диагностики и профилактики онкогинекологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что, согласно результату опроса, 43% представителей поколения Z регулярно обращаются к врачу. В то же время примерно каждый четвертый зумер нуждается в медицинской помощи исключительно в экстренных случаях.