Россиянам рассказали, какое поколение больше всего заботится о здоровье

Согласно результату опроса, 43% представителей поколения Z регулярно обращаются к врачу, заявил NEWS.ru совладелец и сооснователь группы «Родина» Антон Винер. В то же время, по его словам, примерно каждый четвертый зумер нуждается в медицинской помощи исключительно в экстренных случаях.

Тренд на превентивную диагностику продолжает набирать обороты. Все больше россиян записываются на диспансеризацию. Среди поколения миллениалов регулярно проверяются только 29%, в то время как 58% респондентов в возрасте 26–40 лет предпочитают обращаться за помощью только при острой необходимости. Еще 13% изредка сдают отдельные анализы по рекомендации врача. Совершенно другая картина у поколения зумеров: 43% респондентов 18–25 лет считают, что необходимо делать регулярные обследования. Еще 27% прибегают к медпомощи только в критической ситуации, а 30% полагаются на мнение врача, — поделился Винер.

Он отметил, что представители поколения Z особенно серьезно относятся к вопросам психического благополучия, поскольку 40% молодых людей регулярно обращаются к психологам. По словам Винера, еще 26% консультировались с такими специалистами, а 25% подчеркнули важность помощи. Девелопер добавил, что только 8% не считают психологическую поддержку необходимостью.

Более внимательное отношение людей к своему здоровью меняет модель городского пространства. Мы фактически наблюдаем формирование среды, где в шаговой доступности находятся сервисы, которые помогают резидентам поддерживать физическое и ментальное благополучие. Развитие инфраструктуры уже много лет идет именно этим путем: покупателям жилья хочется видеть рядом все больше и больше таких объектов, — заключил Винер.

