Появились новые подробности прорыва мужчины к главе Свердловской области

Во время первомайского шествия в Екатеринбурге мужчина, который попытался пробиться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, проявлял агрессию, а при задержании оказывал сопротивление, сообщил РИА Новости местный журналист, который лично видел произошедшее. Как отметил корреспондент, нарушитель сопротивлялся очень долго — около двух минут.

Он бежит, я даже не знаю, кричал он что-то или нет, возможно, что-то и кричал. Просто все слишком быстро произошло, его моментально скрутили, повалили на пол. Губернатор, как будто и вовсе ничего не произошло, отправился дальше. Я, по крайней мере, не заметил у него испуга, — заявил собеседник агентства.

По словам очевидца, сначала один человек попытался скрутить нападавшего, затем подоспела помощь, и его отвели к выходу. Журналист также добавил, что мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, но паники среди окружающих не было совсем.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области подвергся нападению в Екатеринбурге. Глава региона делал снимки с жителями города у спорткомплекса «Екатеринбург Арена», когда к нему бросился неизвестный человек в спортивной одежде. Служба охраны оперативно задержала нападавшего.