01 мая 2026 в 08:30

Сажаю в мае — в июне сад в розовых, малиновых и бордовых солнышках. Многолетник-хамелеон с боевым характером

Фото: D-NEWS.ru
Пиретрум многолетний — это ромашка, которую перерисовал художник-сюрреалист. Вместо простых белых лепестков у него насыщенные розовые, малиновые или бордовые лучики с ярко-желтой бархатной серединкой, похожей на маленькое солнце. Этот многолетник просыпается рано: уже в конце мая бутоны набирают силу, а в июне куст превращается в пышный букет высотой до 60 см.

Самое удивительное в пиретруме — его характер. Он не боится возвратных заморозков, растет на любой почве, не требует частых поливов и цветет так обильно, что за листвой порой не видно. Один куст может дать до 30 цветоносов за сезон, а если после первой волны срезать увядшие головки, пиретрум выпустит вторую, осеннюю.

Размножается делением куста каждые 3–4 года, иначе заросли мельчают. Отдельный бонус — его запах отпугивает тлю, муравьев и даже колорадского жука, поэтому пиретрум часто высаживают возле роз и овощных грядок. Это ромашка-защитница, ромашка-красавица и ромашка-долгожитель.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Княжики выдержат –35 и проживут 20 лет: лиана без капризов, которая делает сад «дорогим»
Живой ковер своими руками: яркие шелковистые «розочки» распускаются даже в самую жаркую погоду
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне ваш сад покроется сотнями маленьких солнышек. Яркое конфетти на клумбе
Посейте в мае и забудьте. В июне в саду парад сиреневых мини-розочек — яркие нежные бутоны цветут нон-стоп
Мария Левицкая
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
