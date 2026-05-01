Сажаю в мае — в июне сад в розовых, малиновых и бордовых солнышках. Многолетник-хамелеон с боевым характером

Пиретрум многолетний — это ромашка, которую перерисовал художник-сюрреалист. Вместо простых белых лепестков у него насыщенные розовые, малиновые или бордовые лучики с ярко-желтой бархатной серединкой, похожей на маленькое солнце. Этот многолетник просыпается рано: уже в конце мая бутоны набирают силу, а в июне куст превращается в пышный букет высотой до 60 см.

Самое удивительное в пиретруме — его характер. Он не боится возвратных заморозков, растет на любой почве, не требует частых поливов и цветет так обильно, что за листвой порой не видно. Один куст может дать до 30 цветоносов за сезон, а если после первой волны срезать увядшие головки, пиретрум выпустит вторую, осеннюю.

Размножается делением куста каждые 3–4 года, иначе заросли мельчают. Отдельный бонус — его запах отпугивает тлю, муравьев и даже колорадского жука, поэтому пиретрум часто высаживают возле роз и овощных грядок. Это ромашка-защитница, ромашка-красавица и ромашка-долгожитель.

