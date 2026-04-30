Бросьте семена в грунт в апреле — в июне ваш сад покроется сотнями маленьких солнышек. Яркое конфетти на клумбе

Лимнантес «Солнышко» — этот удивительный цветок с забавным названием «глазунья» способен превратить ваш сад в яркое, солнечное полотно, состоящее из сотен маленьких «яичниц». Родом из влажных лесов Северной Америки, этот неприхотливый однолетник (хотя в данном запросе он указан как многолетник, в условиях средней полосы России его выращивают как летник) образует сильноветвящиеся кустики высотой всего 15-20 см, которые при разрастании создают плотный, стелющийся ковер. Его ажурная, светло-зеленая листва служит идеальным фоном для главного украшения — одиночных, ароматных цветков диаметром около 2,5 см, которые распускаются в большом количестве в пазухах листьев. Каждый цветок — маленькое солнышко: его сердцевина ярко-лимонная, а по краю лепестки обрамлены чисто-белой каймой, что создает полную иллюзию жареного яйца. Именно за это сходство англичане ласково называют лимнантес «яичницей-глазуньей» (fried egg plant).

Цветение лимнантеса «Солнышко» — это настоящее долгое летнее шоу. Оно начинается в июне и продолжается непрерывно до самых заморозков, превращая сад в яркое, солнечное море. Растение невероятно просто в уходе: оно предпочитает солнечные места, хотя мирится с легкой полутенью, и очень требовательно к влаге, не перенося пересыхания почвы. Полив должен быть регулярным, но без застоя воды. К типу грунта лимнантес нетребователен, но лучше всего растет на хорошо дренированных, легких почвах.

