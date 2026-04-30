Взбиваю творог с йогуртом и желатином — через 30 минут торт «Эскимо» готов, воздушнее и легче, чем в ресторане

Беру творог, йогурт, сливки и желатин — взбиваю до однородности, растворяю желатин, смешиваю, выливаю в форму и убираю в холодильник. Через 30 минут на столе нежный, воздушный торт, который получается легким, тающим и намного вкуснее, чем в ресторане.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: нежная, кремовая текстура, напоминающая мороженое, с легкой кислинкой йогурта и ванильным ароматом, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (5–9%), 200 г натурального йогурта, 200 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры, 20 г желатина, 50 мл воды, 1 чайная ложка ванильного экстракта. Желатин залейте холодной водой, оставьте на 10 минут для набухания. Творог, йогурт, сливки, сахарную пудру и ваниль взбейте блендером до однородной гладкой массы. Желатин растопите на водяной бане или в микроволновке, тонкой струйкой влейте в творожную массу, постоянно взбивая. Вылейте массу в форму, застеленную пищевой пленкой, разровняйте.

Уберите в холодильник на 2–3 часа (или на ночь) до полного застывания. Перед подачей переверните торт на блюдо, снимите пленку, украсьте ягодами или шоколадной крошкой. Этот торт исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

