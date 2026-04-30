День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:30

Взбиваю творог с йогуртом и желатином — через 30 минут торт «Эскимо» готов, воздушнее и легче, чем в ресторане

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, йогурт, сливки и желатин — взбиваю до однородности, растворяю желатин, смешиваю, выливаю в форму и убираю в холодильник. Через 30 минут на столе нежный, воздушный торт, который получается легким, тающим и намного вкуснее, чем в ресторане.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: нежная, кремовая текстура, напоминающая мороженое, с легкой кислинкой йогурта и ванильным ароматом, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (5–9%), 200 г натурального йогурта, 200 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры, 20 г желатина, 50 мл воды, 1 чайная ложка ванильного экстракта. Желатин залейте холодной водой, оставьте на 10 минут для набухания. Творог, йогурт, сливки, сахарную пудру и ваниль взбейте блендером до однородной гладкой массы. Желатин растопите на водяной бане или в микроволновке, тонкой струйкой влейте в творожную массу, постоянно взбивая. Вылейте массу в форму, застеленную пищевой пленкой, разровняйте.

Уберите в холодильник на 2–3 часа (или на ночь) до полного застывания. Перед подачей переверните торт на блюдо, снимите пленку, украсьте ягодами или шоколадной крошкой. Этот торт исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Проверено редакцией
рецепты
торты
пироги
десерты
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих «внутрь себя» обернулся для россиянина переломом гортани
HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию
ЕС хочет создать новый военный альянс против России в дополнение к НАТО
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.