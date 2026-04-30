30 апреля 2026 в 13:11

«Ожидаемый процесс»: Песков о сокращении ВВП

Песков назвал сокращение ВВП ожидаемым процессом

Дмитрий Песков
Некоторое сокращение валового внутреннего продукта в России — ожидаемый процесс, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение Министерства экономического развития о сокращении российского ВВП в первом квартале на 0,3%, передает пресс-служба Кремля.

Об этом шла речь, если вы помните, на экономическом совещании у президента, которое было несколько недель назад. Это ожидаемый процесс, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей заявил, что экономика России должна выйти на более высокие темпы роста. Глава государства также потребовал увеличить ее устойчивость. Тем не менее он признал, что замедление темпов роста ВВП было необходимо для снижения инфляции.

До этого сообщалось, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Согласно данным Росстата, физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%, при этом дефлятор увеличился на 6,6%.

