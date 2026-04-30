Подмосковные коммунальщики убрали еще одно упавшее из-за непогоды дерево

В Ногинске Московской области сотрудники коммунальных служб убрали упавшее из-за шквалистого ветра дерево, пишет 360.ru. Специалистам пришла заявка с просьбой убрать территорию на Комсомольской улице.

Работники распилили ствол и ветви, а после вывезли их с помощью специальной техники. Все отходы в дальнейшем отправили на полигон.

Ранее в Истре коммунальщики убрали с дорог упавшие в результате снегопада деревья. Специалисты распилили стволы и привели городские территории в порядок.

До этого в МЧС России сообщили, что мощный циклон привел к масштабным разрушениям в Москве, Московской и Самарской областях, повалено более 2 тыс. деревьев. В результате непогоды повреждены 1070 автомобилей, без электроснабжения остаются свыше 70 тысяч человек.