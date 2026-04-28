28 апреля 2026 в 10:52

МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России

Мощный циклон привел к масштабным разрушениям в Москве, Московской и Самарской областях, повалено более 2 тыс. деревьев, сообщили РИА Новости в МЧС России. В результате непогоды повреждены 1070 автомобилей, без электроснабжения остаются свыше 70 тысяч человек.

В результате прохождения циклона пострадали 36 человек, среди них пять детей. Погибли три человека, включая одного ребенка. Большинству пострадавших медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что теплая погода окончательно вернется в Москву к 9 и 10 мая — во вторые выходные месяца температура воздуха может повыситься до +20 градусов. При этом уже к первым майским выходным атмосферные условия начнут налаживаться, уточнил эксперт.

До этого доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов заявил, что циклон пришел с Баренцева моря. По его словам, вторжение холодного воздуха охватило не только столицу, но и Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области.

