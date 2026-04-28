Коммунальщики устранили последствия сильного снегопада в Подмосковье

В Истре Московской области работники коммунальных служб убрали с дорог упавшие в результате снегопада деревья, пишет 360.ru. Специалисты распилили стволы и привели городские территории в порядок.

Одно дерево рухнуло на пешеходную дорогу на улице Ленина — его убрали с помощью специальной техники. Другой ствол сильно наклонился вблизи детской площадки по тому же адресу. Всего в уборке упавших деревьев в этом месте задействовали пять человек и три единицы техники, в том числе трактор и самосвал.

Ранее в МЧС России сообщили, что мощный циклон привел к масштабным разрушениям в Москве, Московской и Самарской областях, повалено более 2 тыс. деревьев. В результате непогоды повреждены 1070 автомобилей, без электроснабжения остаются свыше 70 тысяч человек.