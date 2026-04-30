Беру майонез, яйцо и муку — через полчаса на столе печенье «Кудряшки», мягкое, тающее, вкуснее магазинного

Беру майонез, яйцо, сахар и муку — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, вырезаю фигурки или нарезаю полосками, выпекаю в духовке. Через 30 минут на столе румяное, рассыпчатое печенье «Кудряшки», которое получается мягким, тающим и намного вкуснее магазинного.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера. Получается обалденная вкуснятина: золотистое, слегка хрустящее печенье с нежной, маслянистой текстурой и ванильным ароматом, которое буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 200 г майонеза, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 300 г муки, щепотка соли. В миске смешайте майонез, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто.

Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте печенье формочками или нарежьте полосками, скрутите спиральками. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими — эти «Кудряшки» исчезают быстрее, чем вы их испекли.

