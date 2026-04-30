Беру майонез, яйцо и муку — через полчаса на столе печенье «Кудряшки», мягкое, тающее, вкуснее магазинного

Беру майонез, яйцо, сахар и муку — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, вырезаю фигурки или нарезаю полосками, выпекаю в духовке. Через 30 минут на столе румяное, рассыпчатое печенье «Кудряшки», которое получается мягким, тающим и намного вкуснее магазинного.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера. Получается обалденная вкуснятина: золотистое, слегка хрустящее печенье с нежной, маслянистой текстурой и ванильным ароматом, которое буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 200 г майонеза, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 300 г муки, щепотка соли. В миске смешайте майонез, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто.

Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте печенье формочками или нарежьте полосками, скрутите спиральками. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими — эти «Кудряшки» исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо возни с тестом просто нарезаю и скручиваю: через 25 минут румяные яблочные улитки к чаю — пальчики оближешь
Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
К чаю пеку печенье из творога и муки — творожные «Монетки»: мягкие, рассыпчатые, с хрустящей сахарной корочкой
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Завтрак из яиц и творожного сыра — рулетики с песто за 5 минут, нежные, сочные, готовятся без духовки
Мария Левицкая
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
