Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 10:17

Печем вкусное домашнее печенье из ничего: 3 рецепта из простых ингредиентов

Печем вкусное домашнее печенье из ничего: 3 рецепта из простых ингредиентов Печем вкусное домашнее печенье из ничего: 3 рецепта из простых ингредиентов Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вы устали от магазинных сладостей с длинным химическим составом? Тогда эти три рецепта докажут: домашнее печенье может быть быстрым и полезным, а также приготовленным из подручных ингредиентов, которые всегда есть на кухне.

Домашнее овсяное печенье за 15 минут

Это домашнее овсяное печенье не требует миксера. Оно подходит для завтрака и дает энергию на 3–4 часа благодаря медленным углеводам в составе.

Ингредиенты (на 12 штук):

  • овсяные хлопья (не быстрого приготовления, а обычные) — 150 г;

  • спелый банан — 100 г (1 средний);

  • корица молотая — 3 г (1 ч. ложка);

  • растительное масло без запаха — 15 мл (1 ст. ложка);

  • изюм или темный шоколад (85% какао) — 30 г.

Приготовление:

  1. Разомните фрукт вилкой до консистенции пюре.

  2. Смешайте с хлопьями, корицей и маслом.

  3. Добавьте изюм или мелко рубленный шоколад.

  4. Сформируйте мокрыми руками шарики (по 25 г), распределите по пергаменту.

  5. Держите в духовке при 180 градусах 12 минут. Края кружочков должны стать золотистыми.

Калорийность на 100 г: 310 ккал.

Польза: овсяные хлопья содержат бета-глюкан, снижающий уровень «плохого» холестерина при регулярном употреблении; банан дает калий для работы сердца.

Домашнее овсяное печенье за 15 минут Домашнее овсяное печенье за 15 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Песочное домашнее печенье «Треугольники»

Классическое песочное домашнее печенье готовится по формуле «3-2-1» (3 части муки, 2 части масла, 1 часть сахара по весу). Таким образом соблюдается идеальный баланс.

Ингредиенты (на 15 штук):

  • мука пшеничная высшего сорта — 240 г;

  • сливочное масло 82,5% — 160 г (холодное, кубиками);

  • сахарная пудра — 80 г;

  • желток куриный — 20 г (1 шт.);

  • ванилин на кончике ножа — 0,5 г.

Приготовление:

  1. В миске смешайте муку и сахарную пудру.

  2. Добавьте холодное масло, рубленное ножом в крошку.

  3. Введите желток и ванилин, быстро замесите тесто.

  4. Скатайте колбаску, нарежьте шайбами толщиной 1 см, разрежьте каждую по диагонали на два треугольника.

  5. Выпекайте при 190 градусах 10–12 минут до легкого румянца.

Калорийность на 100 г: 480 ккал.

Польза: сливочное масло в умеренном количестве (до 20 г печенья в день) дает витамин А для зрения и кожи; желток содержит лецитин для работы нервной системы.

Песочное домашнее печенье «Треугольники» Песочное домашнее печенье «Треугольники» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Вкусное домашнее печенье из творога за 10 минут

Это очень вкусное домашнее печенье получается мягким внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Творог не только насыщает, но и снижает гликемический индекс блюда.

Ингредиенты (на 10 штук):

  • творог 5–9% — 180 г;

  • мука пшеничная — 120 г;

  • сливочное масло 82,5% — 80 г (холодное);

  • разрыхлитель теста — 4 г (1 ч. ложка);

  • сахар для обмакивания — 40 г.

Приготовление:

  1. Натрите охлажденное масло на терке, соедините с мукой и разрыхлителем до состояния крошки.

  2. Введите творог, замесите гладкое тесто.

  3. Раскатайте в пласт толщиной 0,5 см, вырежьте кружки стаканом.

  4. Каждый кружочек обмакните в сахарный песок с одной стороны, сложите по диагонали (сахарной стороной внутрь), затем еще раз сложите пополам, формируя треугольнички.

  5. Выпекайте при 200 градусах 8–10 минут.

Вкусное домашнее печенье из творога за 10 минут Вкусное домашнее печенье из творога за 10 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность на 100 г: 290 ккал.

Польза: творог дает 16 г белка на порцию (100 г печенья), что поддерживает мышцы; кальций из творога усваивается лучше в сочетании с витамином D из сливочного масла.

Теперь в вашей копилке три базовых варианта: домашнее овсяное печенье без муки, песочное домашнее печенье для чаепития и очень вкусное домашнее печенье из творога. Все рецепты не требуют долгого нахождения на кухне, среднее время приготовления — 12 минут активной работы. Замените магазинные сладости на домашнее печенье — вы будете точно знать, что едите. Готовьте с удовольствием!

Ранее мы поделились тремя рецептами выпечки с творогом.

Читайте также
Печенье из баночки варенья — без яиц и без молока: смешиваю с мукой, 30 минут выпекаю и подаю к чаю
Общество
Печенье из баночки варенья — без яиц и без молока: смешиваю с мукой, 30 минут выпекаю и подаю к чаю
Ставлю разогревать духовку и в это время смешиваю кефир и муку — через полчаса подаю печенье с яблоками
Общество
Ставлю разогревать духовку и в это время смешиваю кефир и муку — через полчаса подаю печенье с яблоками
Стало известно, какие продукты Россия стала меньше закупать у стран ЕС
Общество
Стало известно, какие продукты Россия стала меньше закупать у стран ЕС
Готовлю этот десерт годами и не могу остановиться: кофейная панакота — нежная, шелковистая и тает во рту
Общество
Готовлю этот десерт годами и не могу остановиться: кофейная панакота — нежная, шелковистая и тает во рту
3 простых пирога с мясом: татарский, из готового теста и на сковороде
Семья и жизнь
3 простых пирога с мясом: татарский, из готового теста и на сковороде
печенье
сладости
выпечка
рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не спасет»: военэксперт о планах ЕС усилить ПВО Украины после удара РФ
Бывший мэр Курска предстанет перед судом
Семеро россиян пострадали после ДТП в Анталье
Вертолет и поезд могут привлечь для тушения хостела на Монтажной улице
Появились первые кадры с места пожара в московском хостеле
Онколог опровергла миф о прерывании беременности из-за рака
HR-эксперт перечислила ключевые признаки токсичной рабочей атмосферы
Дроны ВСУ ранили медиков в Горловке
Назван политик, который мог бы стать посредником в переговорах с Украиной
В Москве из горящего хостела эвакуировали 600 человек
Стало известно о подробностях пожара в Москве
Прокуратура потребовала взыскать 155 млн рублей с курской компании
На въезде в Литву и Польшу скопилось более 300 грузовиков
Казахстан отказался помогать «Нафтогазу» в разбирательствах с «Газпромом»
Врач ответила, как передается лихорадка Западного Нила
Пламя охватило хостел с сотнями постояльцев на востоке Москвы
Наступление ВС РФ на Харьков 25 мая: новости, Купянск, опыты над детьми
Врач предупредила о серьезных последствиях неправильных диет
Политолог объяснил, почему ЕС внезапно ополчился против премьера Венгрии
Подросток на питбайке сбила трехлетнего ребенка
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.