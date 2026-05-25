Печем вкусное домашнее печенье из ничего: 3 рецепта из простых ингредиентов

Вы устали от магазинных сладостей с длинным химическим составом? Тогда эти три рецепта докажут: домашнее печенье может быть быстрым и полезным, а также приготовленным из подручных ингредиентов, которые всегда есть на кухне.

Домашнее овсяное печенье за 15 минут

Это домашнее овсяное печенье не требует миксера. Оно подходит для завтрака и дает энергию на 3–4 часа благодаря медленным углеводам в составе.

Ингредиенты (на 12 штук):

овсяные хлопья (не быстрого приготовления, а обычные) — 150 г;

спелый банан — 100 г (1 средний);

корица молотая — 3 г (1 ч. ложка);

растительное масло без запаха — 15 мл (1 ст. ложка);

изюм или темный шоколад (85% какао) — 30 г.

Приготовление:

Разомните фрукт вилкой до консистенции пюре. Смешайте с хлопьями, корицей и маслом. Добавьте изюм или мелко рубленный шоколад. Сформируйте мокрыми руками шарики (по 25 г), распределите по пергаменту. Держите в духовке при 180 градусах 12 минут. Края кружочков должны стать золотистыми.

Калорийность на 100 г: 310 ккал.

Польза: овсяные хлопья содержат бета-глюкан, снижающий уровень «плохого» холестерина при регулярном употреблении; банан дает калий для работы сердца.

Домашнее овсяное печенье за 15 минут

Песочное домашнее печенье «Треугольники»

Классическое песочное домашнее печенье готовится по формуле «3-2-1» (3 части муки, 2 части масла, 1 часть сахара по весу). Таким образом соблюдается идеальный баланс.

Ингредиенты (на 15 штук):

мука пшеничная высшего сорта — 240 г;

сливочное масло 82,5% — 160 г (холодное, кубиками);

сахарная пудра — 80 г;

желток куриный — 20 г (1 шт.);

ванилин на кончике ножа — 0,5 г.

Приготовление:

В миске смешайте муку и сахарную пудру. Добавьте холодное масло, рубленное ножом в крошку. Введите желток и ванилин, быстро замесите тесто. Скатайте колбаску, нарежьте шайбами толщиной 1 см, разрежьте каждую по диагонали на два треугольника. Выпекайте при 190 градусах 10–12 минут до легкого румянца.

Калорийность на 100 г: 480 ккал.

Польза: сливочное масло в умеренном количестве (до 20 г печенья в день) дает витамин А для зрения и кожи; желток содержит лецитин для работы нервной системы.

Песочное домашнее печенье «Треугольники»

Вкусное домашнее печенье из творога за 10 минут

Это очень вкусное домашнее печенье получается мягким внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Творог не только насыщает, но и снижает гликемический индекс блюда.

Ингредиенты (на 10 штук):

творог 5–9% — 180 г;

мука пшеничная — 120 г;

сливочное масло 82,5% — 80 г (холодное);

разрыхлитель теста — 4 г (1 ч. ложка);

сахар для обмакивания — 40 г.

Приготовление:

Натрите охлажденное масло на терке, соедините с мукой и разрыхлителем до состояния крошки. Введите творог, замесите гладкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 0,5 см, вырежьте кружки стаканом. Каждый кружочек обмакните в сахарный песок с одной стороны, сложите по диагонали (сахарной стороной внутрь), затем еще раз сложите пополам, формируя треугольнички. Выпекайте при 200 градусах 8–10 минут.

Вкусное домашнее печенье из творога за 10 минут

Калорийность на 100 г: 290 ккал.

Польза: творог дает 16 г белка на порцию (100 г печенья), что поддерживает мышцы; кальций из творога усваивается лучше в сочетании с витамином D из сливочного масла.

Теперь в вашей копилке три базовых варианта: домашнее овсяное печенье без муки, песочное домашнее печенье для чаепития и очень вкусное домашнее печенье из творога. Все рецепты не требуют долгого нахождения на кухне, среднее время приготовления — 12 минут активной работы. Замените магазинные сладости на домашнее печенье — вы будете точно знать, что едите. Готовьте с удовольствием!

