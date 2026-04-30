В Кремле ответили на вопрос о сроках объявления перемирия на 9 Мая Песков: сроки перемирия ко Дню Победы будут объявлены после решения Путина

Москва объявит даты перемирия ко Дню Победы, как только президент России Владимир Путин примет соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов о необходимых условиях для начала режима тишины, представитель Кремля подчеркнул первостепенную роль позиции лидера страны.

Для этого нужно прежде всего решение президента, мы сразу же его обнародуем, — пояснил Песков.

Тема прекращения огня обсуждалась в ходе телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер выразил готовность объявить перемирие на период празднования 9 Мая.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что Россия намерена соблюдать режим прекращения огня 9 Мая независимо от действий Украины. Киев же, по его словам, всегда нарушает достигнутые договоренности. Он добавил, что в предыдущее пасхальное перемирие ВСУ открывали огонь несколько тысяч раз.

