Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 08:30

Посейте в мае и забудьте. В июне в саду парад сиреневых мини-розочек — яркие нежные бутоны цветут нон-стоп

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Маттиола «кац блю» — это не просто цветок, а настоящий букет на корню, который наполняет ваш сад волшебным ароматом и элегантными тонами лавандово-голубого. Этот изысканный сорт левкоя (Matthiola incana) специально выведен для тех, кто ценит красоту и стойкость в прохладное время года. Представьте себе стройные прочные стебли высотой до 80 см, которые венчают крупные пушистые соцветия. Уникальность «кац блю» в его «профессиональных» характеристиках: растения выровнены по высоте и времени цветения, а около половины из них радуют глаз особо ценными махровыми цветками.

Главная фишка этой маттиолы — ее удивительная выносливость. Это «цветок для прохлады»: он великолепно цветет ранней весной и украшает сад осенью, когда летняя жара уже спала. Левкой «кац блю» обладает лучшей, чем у многих европейских сортов, устойчивостью к жаре, что делает его менее капризным и позволяет продлить сезон цветения. А какой у него аромат! Сладкий, пряный, переносимый ветром — это один из самых душистых цветов, который превращает ваш сад в райский уголок для любимых бабочек и пчел.

Левкой идеально подходит для срезки — его плотные цветоносы стоят в вазе до 8–10 дней, наполняя дом изысканным благоуханием. Выращивают маттиолу чаще всего через рассаду, высеивая семена в феврале-марте и слегка присыпая землей (им для прорастания нужен свет). Всходы появятся уже через неделю-полторы, а через пару месяцев вы будете любоваться цветением и вдыхать умопомрачительный аромат.

Проверено редакцией
дачники
садоводы
цветы
многолетники
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.