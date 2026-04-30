ФСБ задержала снабжавшего СБУ информацией россиянина

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара, который передавал СБУ информацию о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев, передает пресс-служба ЦОС ведомства. По данным службы безопасности, которые приводит РИА Новости, возбуждено уголовное дело о госизмене.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1963 года рождения, причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб, — сказано в сообщении.

По данным следствия, россиянин связался с представителем СБУ в мессенджере WhatsApp. После этого стал поставлять куратору фотографии и координаты объектов энергетики в Краснодарском и Ставропольском краях. Также он передавал планы размещения военной техники, выполняющей задачи противовоздушной обороны.

Помимо этого, агент СБУ собирал информацию о сотруднике одного из предприятий. Он пытался помочь украинским спецслужбам получить доступ к его корпоративной электронной почте.

Уголовное дело возбудили по статье о госизмене. Фигуранта отправили в СИЗО на время следствия.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб в Крыму, который планировал покушение на высокопоставленного руководителя регионального правоохранительного ведомства. На кадрах были запечатлены момент поимки фигуранта, обыск, а также реакция жены задержанного на сообщение о планах ее мужа.