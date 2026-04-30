Появились новые детали обрушения рудника в Магаданской области

Вертолет Ми-8 вылетел к месту обрушения рудника в Магаданской области, передает пресс-служба регионального МЧС России в мессенджере МАКС. По данным ведомства, оперативная группа спасателей направилась к сходу лавины на угольном разрезе «Кадыкчанский».

Утром 30 апреля пресс-служба МЧС России сообщила, что обрушение рудника произошло в Магаданской области. По данным ведомства, к месту обрушения рудника выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики, а также вертолет Ми-8 МЧС России. По предварительным данным, под завалами могут находиться восемь человек.

Позже выяснилось, что сход селя стал причиной обрушения горной массы на угольном разрезе в Магаданской области. Как заявил гендиректор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович, к месту ЧП идет тяжелая техника.

Также стало известно, что директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников при сходе лавины. По данным ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.