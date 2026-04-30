Названа причина обрушения рудника в Магаданской области Сход селя стал причиной обрушения горной массы на руднике на Колыме

Сход селя стал причиной обрушения горной массы на угольном разрезе в Магаданской области, заявил гендиректор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович. По его словам, которые приводит РИА Новости, к месту ЧП идет тяжелая техника.

Произошел сход селя. В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение. Под завалами, предположительно, восемь человек. Это и местные жители, и жители других регионов России, — отметил он.

Утром 30 апреля пресс-служба МЧС России сообщила, что обрушение рудника произошло в Магаданской области. По данным ведомства, к месту обрушения рудника выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

