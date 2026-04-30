30 апреля 2026 в 09:50

Названа причина обрушения рудника в Магаданской области

Сход селя стал причиной обрушения горной массы на руднике на Колыме

Фото: РИА Новости
Сход селя стал причиной обрушения горной массы на угольном разрезе в Магаданской области, заявил гендиректор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович. По его словам, которые приводит РИА Новости, к месту ЧП идет тяжелая техника.

Произошел сход селя. В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение. Под завалами, предположительно, восемь человек. Это и местные жители, и жители других регионов России, — отметил он.

Утром 30 апреля пресс-служба МЧС России сообщила, что обрушение рудника произошло в Магаданской области. По данным ведомства, к месту обрушения рудника выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

До этого рабочие шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике остались без электричества после атаки ВСУ. С ними вплоть до момента эвакуации поддерживалась связь, и приток воздуха в шахту был обеспечен в полном объеме. Позже спасателям удалось вызволить всех горняков в количестве 41 человека. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказала, как изменятся правила оплаты ЖКУ
Велосипедист расстрелял сотрудников ТЦК при проверке документов
Бизнесмен Ковалев тремя словами охарактеризовал замок Галкина
«Запасайтесь попкорном»: Медведев об отношениях США и Европы
Удары по Украине сегодня, 30 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Психолог назвала неочевидные причины детского воровства денег
Медведев назвал главный тренд в политике Европы
Четверо подростков втянули десятки школьников в схему с наркоденьгами
Медведев заявил, что все закончится победой России
Бизнесмен Ковалев назвал приемлемое наказание для Чубайса
Трое детей сгорели в квартире заживо, когда их мать ушла за продуктами
Стала известна судьба останков миллиардеров после катастрофы «Титана»
В Госдуме ответили, когда лучше сажать картошку
Лавров озвучил призыв России по ситуации в Ливане
Стало известно, какие дроны ВСУ выпустили по Перми
Отдых в Турции станет недоступнее для россиян
В Госдуме объяснили, почему миллениалы часто хранят деньги «под подушкой»
Плющенко обратился к старшему сыну после его скандального интервью
«По-прежнему заинтересованы»: Лавров высказался о переговорах по Украине
Врач ответил, как резкие перепады температуры могут повлиять на здоровье
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

