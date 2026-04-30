30 апреля 2026 в 10:45

Психолог назвала неочевидные причины детского воровства денег

Психолог Польгун: ребенок может воровать деньги, чтобы откупиться от неприятелей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ребенок может воровать у родителей деньги, чтобы обезопасить себя и откупиться от неприятелей, заявила LIFE.ru психолог Ирина Польгун. Обидчики могут угрожать ему или шантажировать с целью получения финансов. Иногда дети прибегают к воровству из-за потребности в уважении окружающих. Они считают, что финансы помогут им войти в определенную социальную группу или добиться признания и целей.

И для ребенка, и для родителей важно выяснить цель, на которую потребовались деньги и проговорить путь достижения этой цели правильными средствами. Для ребенка должно стать ясным и понятным, какие действия ему предпринять, чтобы получить право на пользование некоторой частью семейного бюджета и как делать это рационально и грамотно, — подчеркнула Польгун.

Она отметила, что в некоторых случаях дети воруют деньги для самореализации, например они нуждаются в каком-то творческом деле или развитии. Наконец ребенок может делать это из-за банальных детских потребностей — сладостей, вкусной еды или развлечений. Эксперт призвала не решать проблему наказанием, а тактично объяснить ему, что у каждого действия есть свои последствия.

Ранее дефектолог Ирина Бахшиян заявила, что избегание сложных заданий может быть признаком трудностей в обучении ребенка. Она отметила, что о тревожных симптомах также свидетельствуют потеря хода мысли, застревание на элементарных задачах, ошибки и быстрая утомляемость.

