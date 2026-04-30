Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом

Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом Двое мужчин устроили драку с сигнальным пистолетом и ножом в центре Москвы

Двое мужчин устроили драку на Пятницкой улице в одном из баров столицы, сообщил канал московской полиции в мессенджере МАКС. В итоге во время перепалки участники вышли на улицу — один достал перочинный нож, а другой — сигнальный пистолет.

Один достал перочинный нож, второй — сигнальный пистолет и выстрелил в воздух. Мужчины нецензурно бранились, мешали прохожим и вели себя вызывающе, — уточнили в ведомстве.

При задержании участники драки оказали сопротивление. Они вырывались, хватали стражей порядка и продолжали перепалку. Полицейские изъяли пистолет, патрон и нож.