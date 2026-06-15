Пнувшая чужого ребенка сибирячка оказалась «рецидивисткой»

Жительница Новосибирска, пнувшая чужого ребенка на детской площадке, уже нападала на других детей, выяснил Telegram-канал Mash Siberia. По словам очевидцев, первым агрессию женщины ощутил на себе двухлетний ребенок, которого она ударила по лицу за случайно просыпанный песок.

Некоторое время спустя эта же сибирячка силой не пустила в лифт и жестоко поколотила другую маленькую девочку. Последний резонансный инцидент произошел после того, как катавшийся на велодорожке мальчик случайно задел дочь нападавшей, сообщает канал. В ответ разъяренная женщина сбила ребенка с ног и нанесла ему сильный удар ногой по лицу. Обеспокоенные родители пострадавших детей жалуются, что полиция проигнорировала их вызовы, из-за чего агрессивная соседка до сих пор остается безнаказанной.

Ранее в Санкт-Петербурге артист Мариинского театра выстрелил в несовершеннолетнего уличного музыканта рядом с домом на улице Декабристов. Причиной стало раздражение мужчины от того, что мальчик играл на саксофоне у него под окнами. Пуля застряла в подбородке. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.