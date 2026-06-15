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15 июня 2026 в 13:40

Тусовщики разбили друг другу лица в ходе массовой драки у клуба в Москве

Массовая драка у московского клуба закончилась травмами у участников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве у одного из клубов произошла массовая драка, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, участники разбили друг другу лица до крови.

Как сообщили на канале, конфликт начался с того, что двое молодых людей бросили окурок возле автомобиля, в котором находилась другая группа людей. После словесной перепалки последовали удары в голову. В итоге драку окружила толпа зевак, часть из которых также пострадала.

Вскоре возле места инцидента произошел еще один бой между двумя мужчинами. По свидетельствам очевидцев, конфликт смог остановить только охранник, применивший перцовый баллончик.

Ранее мужчина ночью открыл стрельбу из пистолета по проезжавшему мимо автомобилю в Советском районе Новосибирска. По данным источника, компания распивала спиртные напитки у подъезда пятиэтажного дома, когда один из отдыхавших внезапно набросился на проезжавшую машину, затем сходил за оружием и начал палить по транспортному средству.

До этого в Сиэтле выходец из Иркутска, переехавший с семьей в Соединенные Штаты три года назад, оказался под перекрестным обстрелом у ночного бара и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с пулевым ранением ноги. Трагедии предшествовала массовая потасовка.

Москва
драки
клубы
перцовый баллончик
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