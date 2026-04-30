В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами

Часть отрядов украинской армии, которые должны бороться с дронами ВС РФ, за год не уничтожили ни одного беспилотника, заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Он также пожаловался на плохую подготовку личного состава. По словам Елизарова, в одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного дрона, передает «Страна»
Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать, — сказал военачальник.