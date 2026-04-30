Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 10:07

Россия нанесла сокрушительный удар по октокоптерам ВСУ в Харьковской области

ВС России ликвидировали 110 октокоптеров в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы РФ уничтожили более 10 октокоптеров ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным Карта. Их поразили и над линией боевого соприкосновения, и в буферной зоне. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 110 октокоптеров ВСУ в Харьковской области, — пояснил военный.

По словам Карты, для поражения целей применялось стрелковое оружие, систему тарана и FPV-дроны. ВСУ старались использовать беспилотники ночью, однако их удалось обнаружить с помощью коптеров с тепловизорами.

Ранее сапер-штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Бледный сообщил, что Вооруженные силы Украины изменили подход к созданию минных заграждений, делая упор на использование беспилотников для дистанционного минирования. По словам военного, противник чаще всего применяет противотанковые мины ПТМ.

Россия
ВСУ
ВС РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.