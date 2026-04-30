Россия нанесла сокрушительный удар по октокоптерам ВСУ в Харьковской области ВС России ликвидировали 110 октокоптеров в Харьковской области

Вооруженные силы РФ уничтожили более 10 октокоптеров ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным Карта. Их поразили и над линией боевого соприкосновения, и в буферной зоне. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 110 октокоптеров ВСУ в Харьковской области, — пояснил военный.

По словам Карты, для поражения целей применялось стрелковое оружие, систему тарана и FPV-дроны. ВСУ старались использовать беспилотники ночью, однако их удалось обнаружить с помощью коптеров с тепловизорами.

Ранее сапер-штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Бледный сообщил, что Вооруженные силы Украины изменили подход к созданию минных заграждений, делая упор на использование беспилотников для дистанционного минирования. По словам военного, противник чаще всего применяет противотанковые мины ПТМ.