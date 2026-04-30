Неудачный чих «внутрь себя» обернулся для россиянина переломом гортани

Врачи Подмосковья рассказали о пациенте, сломавшем гортань при чихании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Пушкинскую больницу бригада скорой помощи доставила молодого человека, который чихнул «внутрь себя», зажав нос пальцами, сообщил Минздрав Подмосковья. После этого пациент услышал хруст в горле, а позднее у него возник отек шеи и щек.

При небольшом нажатии на шею, она хрустела и напоминала воздушно-пузырчатую упаковочную пленку. В ходе обследования врачи диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему — так называется проникновение воздуха в мягкие ткани клетчаточных пространств шеи, — сказано в материале.

Врач-отоларинголог Михаил Дорош объяснил механизм травмы. Он рассказал, что кольца трахеи и хрящи гортани соединены между собой связками, и во время чихания произошел разрыв одной из них, в результате чего воздух из легких через образовавшееся отверстие пошел в ткани.

Специалист отметил, что такое состояние лечится консервативно. Пациенту назначили гормональную терапию, антибиотики и полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился — основным требованием было лежать, не кашлять и не чихать, при этом разговаривать разрешалось.

Под наблюдением врачей молодой человек находился неделю. За это время отек практически спал, боли уменьшились, и в итоге пациент был выписан домой.

Ранее молодой житель Тюмени лишился детородного органа из-за врачебной ошибки. По словам юриста Романа Матвеева, медики не смогли вовремя распознать опасный диагноз и отправили пациента домой. Спустя всего несколько часов боль стала невыносимой, парень повторно вызвал скорую, и при втором осмотре врачи диагностировали перекрут яичка.

Здоровье
Подмосковье
врачи
переломы
