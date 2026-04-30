День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:56

Сервисы Почта Банка могут быть временно ограничены с 30 апреля по 1 мая

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВТБ завершает процесс интеграции Почта Банка. В ближайшее время начнется автоматический перевод клиентов, которые не перешли на обслуживание в объединенный банк. В связи с этим запланированы технические работы, которые повлияют на работу некоторых сервисов с 30 апреля по 1 мая.

Среди них:

∙ операции по картам Почта Банка;
∙ внесение и снятие наличных в банкоматах;
∙ операции в ВТБ Онлайн;
∙ исходящие и входящие переводы и платежи, включая переводы через СБП.

Что это значит на практике

В ВТБ поясняют: работа плановая и коснется только тех, кто еще не оформил переход в ВТБ. Сервисы восстановятся в течение 1 мая. После перевода клиенты Почта Банка и их продукты будут перенесены на новую платформу, о чем каждый клиент получит уведомление.

Если не хотите ждать автоматического перехода, можно перейти в ВТБ заранее — достаточно обратиться в ближайший офис, процедура займет несколько минут.

Что изменится после перехода

К привычным отделениям на Почте добавятся отделения и банкоматы ВТБ. Для жителей малых городов и сел это более широкий доступ к услугам крупного федерального банка. Клиентам в любом регионе станет доступен полный спектр современных финансовых продуктов — ипотека, автокредиты, детские карты, бесплатная страховка от мошенников для пенсионеров и ряд других. И главное: можно по-прежнему приходить в отделение Почты России к тем же сотрудникам.

Дополнительная информация — на сайтах Почта Банка и ВТБ. Вопросы также принимают по бесплатному телефону 8 800 100-24-24.

РЕКЛАМА: Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139
Лицензия ЦБ РФ №1000 от 8 июля 2015 г.

Общество
банки
Россия
финансы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.