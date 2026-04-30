Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы

Сегодня, 30 апреля, Вооруженные силы Украины вновь атаковали Пермь беспилотниками. Какие известны подробности, есть ли разрушения, пострадавшие и жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Пермь 30 апреля

Вооруженные силы Украины второй день подряд атакуют Пермь. По данным губернатора Дмитрии Махонина, в четверг, 30 апреля, украинский БПЛА совершил налет на одну из промышленных площадок в Пермском крае. Уточняется, что жертв и пострадавших — нет.

«Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим „Беспилотной опасности“ и „Ковер“», — отметил он.

Как сообщает Telegram-канал Baza, утром 30 апреля жители Перми заметили над городом большой столб белого дыма, он поднимался с места пожара на промышленной площадке, которую днем ранее атаковал украинский беспилотник.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Пермь беспилотниками «Лютый», которые были оснащены дополнительным топливным баком для увеличения максимального расстояния на 300 километров.

«Дроны запускались из Днепропетровской области. БПЛА летели стаями по несколько штук. Перед запуском „Лютых“ доработали, установив на них дополнительный бак, что позволило увеличить расстояние возможной атаки. БПЛА шли на низкой высоте», — говорится в сообщении канала.

На фоне объявленной беспилотной угрозы в Перми начали отменять занятия в школах и вузах.

«Занятия в школах Перми отменены, а студентов переводят на дистанционное обучение из-за продолжающейся в регионе атаки украинских БПЛА. Тех школьников, которые с утра находятся на занятиях, отвели в подвалы и спортзалы, где они пережидают тревогу. В аэропорту Перми действуют ограничения. Задерживается вылет шести и прилет еще трех рейсов, в том числе в Москву, Хургаду, Шарм-эш-Шейх и другие города», — пишет SHOT.

Согласно данным Росавиации, по состоянию на 12:00 ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорте Перми сняты.

