30 апреля 2026 в 12:10

Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию

Общественник Иванов: бесконечное стремление к саморазвитию уводит людей от Бога

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Постоянное стремление к самосовершенствованию отдаляет людей от Бога, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По ее словам, духовное развитие человека достигается через очищение его сердца от страстей.

Современный культ саморазвития часто становится новой формой духовной зависимости, причем опасной именно своей внешней благовидностью. Человек думает, что он растет над собой, а на самом деле замыкается в собственных амбициях. В основе этого культа лежит гордыня. Вместо Бога в центре оказывается собственное «я» с его желаниями: я хочу быть успешным, богатым, здоровым, эффективным. Это подмена. Настоящее совершенство в православии — это богоуподобление. Истинное развитие души — не накопление знаний и навыков, а очищение сердца от страстей, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что стремление к саморазвитию нередко превращается в бегство от главного — от необходимости изменять свою греховную сущность. По мнению общественника, в такой ситуации человек осваивает навыки тайм-менеджмента, повышает свою личную эффективность, но не учится прощению обид и не преодолевает гордыню.

Ранее священник Филипп Ильяшенко заявил, что любые негативные отзывы о работе храмов можно считать святотатством. При этом, по его словам, оставлять оценки или нет — личное дело каждого. Он призвал прихожан в случае проблем не жаловаться, а показать пример и попытаться решить ситуацию самостоятельно.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
