Невролог из Дагестана раскрыл, как стал гранатометчиком в зоне СВО Врач с позывным Док признался, что начал участвовать в СВО по зову сердца

Невролог и бывший главный врач больницы в Дагестане, боец ВС России с позывным Док признался в беседе с RT, что начал участвовать в СВО в качестве гранатометчика по зову сердца. По его словам, изначально он хотел пойти на фронт как медик, однако такой должности для него не нашлось.

Я даже не думал, что приду гранатометчиком. Когда я пришел на полигон, мне сказали, что здесь вакантных позиций врача нет. Мне мои земляки тоже подходили и говорили: «Почему ты пошел гранатометчиком? Ты же доктор». А я сказал: «Оставьте, мое решение пока такое», — поделился Док.

Сейчас он участвует в СВО как врач-ординатор. Док работает в 106-м медицинском батальоне 42-й гвардейской дивизии.

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