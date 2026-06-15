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15 июня 2026 в 13:48

Невролог из Дагестана раскрыл, как стал гранатометчиком в зоне СВО

Врач с позывным Док признался, что начал участвовать в СВО по зову сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Невролог и бывший главный врач больницы в Дагестане, боец ВС России с позывным Док признался в беседе с RT, что начал участвовать в СВО в качестве гранатометчика по зову сердца. По его словам, изначально он хотел пойти на фронт как медик, однако такой должности для него не нашлось.

Я даже не думал, что приду гранатометчиком. Когда я пришел на полигон, мне сказали, что здесь вакантных позиций врача нет. Мне мои земляки тоже подходили и говорили: «Почему ты пошел гранатометчиком? Ты же доктор». А я сказал: «Оставьте, мое решение пока такое», — поделился Док.

Сейчас он участвует в СВО как врач-ординатор. Док работает в 106-м медицинском батальоне 42-й гвардейской дивизии.

Ранее боец СВО c позывным Старый рассказал, как с пробитой осколком головой пронес на себе раненого сослуживца около 16 км. 50-летний мужчина сам получил ранение во время атаки дронов.

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