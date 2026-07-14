Силовики раскрыли роль Киевстонера в атаках Киева по России

Рэпер Альберт Васильев, также известный как Киевстонер, занимался контролем и управлением логистикой доставки украинских дронов в Россию, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин. По его словам, которые приводит ТАСС, это установленные факты.

Киевстонер, по-моему так его называют на Украине, по не совсем понятной мне причине, являясь в определенном смысле известным музыкантом, рэпером, в Российской Федерации, пошел не просто на сотрудничество с украинскими спецслужбами, а по установленным фактам осуществлял контроль и управление логистикой доставки дронов в РФ и последующей эвакуацией террористов, — заявил Перелыгин.

Он отметил, что Россия должна дать серьезную оценку действиям Васильева. По его мнению, необходимо наказать его в соответствии с законодательством.

Ранее сам рэпер удивился обвинениям со стороны ФСБ о своей причастности к предотвращенному теракту в Московской области. Он опубликовал свою реакцию на сообщение российских силовиков в соцсетях и сопроводил ее коротким комментарием.