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09 июля 2026 в 12:37

Невролог назвала основные причины ежедневной головной боли

Невролог Алексеева: депрессия может вызвать ежедневную головную боль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тревожные расстройства, депрессия, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и бруксизм могут привести к ежедневной головной боли, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» невролог Оксана Алексеева. Она отметила, что проблема нередко заключается в мигрени. Другой причиной может быть чрезмерный прием обезболивающих, в особенности комбинированных анальгетиков.

[Если] привычная мигрень или головная боль напряжения вдруг изменила характер, стала нестерпимой или не снимается анальгетиками — это повод для срочного обращения к врачу, — подчеркнула Алексеева.

Невролог также посоветовала посетить терапевта в случаях, если дискомфорт суммарно длится больше 15 дней в месяц, а также сопровождается головокружением, тошнотой, температурой, сыпью, вспышками в глазах. Головная боль после травмы и внезапные приступы после 50 лет тоже требуют незамедлительной оценки врача.

Ранее врач Зарема Тен рассказала, что женщины страдают от приступов мигрени в два-три раза чаще, чем мужчины. По ее словам, наследственность играет ключевую роль в предрасположенности человека к головным болям.

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