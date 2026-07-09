Невролог назвала основные причины ежедневной головной боли

Тревожные расстройства, депрессия, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и бруксизм могут привести к ежедневной головной боли, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» невролог Оксана Алексеева. Она отметила, что проблема нередко заключается в мигрени. Другой причиной может быть чрезмерный прием обезболивающих, в особенности комбинированных анальгетиков.

[Если] привычная мигрень или головная боль напряжения вдруг изменила характер, стала нестерпимой или не снимается анальгетиками — это повод для срочного обращения к врачу, — подчеркнула Алексеева.

Невролог также посоветовала посетить терапевта в случаях, если дискомфорт суммарно длится больше 15 дней в месяц, а также сопровождается головокружением, тошнотой, температурой, сыпью, вспышками в глазах. Головная боль после травмы и внезапные приступы после 50 лет тоже требуют незамедлительной оценки врача.

Ранее врач Зарема Тен рассказала, что женщины страдают от приступов мигрени в два-три раза чаще, чем мужчины. По ее словам, наследственность играет ключевую роль в предрасположенности человека к головным болям.