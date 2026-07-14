Бразилец добрался до России во время кругосветного путешествия

Бразилец добрался до России во время кругосветного путешествия Бразилец Фрота приземлился в Магадане во время кругосветного путешествия

Бразилец Александр Фрота, совершающий кругосветное путешествие, долетел до Магадана, сообщили в пресс-службе местного аэропорта. После этого иностранец отправился в чукотский Анадырь. Весь путь мужчина проделал на экспериментальном одномоторном самолете.

По информации авиагавани, Фрота является инициатором проекта «Frotas Pelo Mundo», его цель — стать первым в мире бразильцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие. Его путь от родного города Форталеза до Магадана занял 120 дней.

Наш аэропорт стал одной из ярких точек на личной карте путешествий бразильского пилота-любителя Александра Фрота. Пилот-любитель уже вылетел в Анадырь, затем его маршрут будет проложен до Аляски, а после — завершающий этап кругосветки и возвращение в Бразилию, — передается в сообщении аэропорта Магадана.

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