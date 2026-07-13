Названы самые безопасные места для путешествий на Ближнем Востоке

ОАЭ, Катар и Оман являются самыми безопасными направлениями для отдыха на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru аналитик эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. По его словам, турпоток в эти государства сохраняется даже после возобновления конфликта между Ираном и США.

На сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке остается крайне волатильной после возобновления военных действий между Ираном и США. Однако важно понимать, что регион очень неоднородный. Не все страны одинаково затронуты конфликтом. Если говорить о безопасности для туристов, то относительно спокойными остаются ОАЭ, Катар и Оман. Там низкий уровень уличной преступности в туристических зонах, отличная инфраструктура. Эти страны не являются прямой зоной боевых действий. Многие россияне продолжают туда летать, — сказал Абасов.

Он отметил, что Турция и Египет, в частности их курортные зоны, также остаются рабочими вариантами для путешественников. По его словам, такие государства, как Израиль, Ливан, Сирия и Йемен, сейчас относятся к зонам повышенного риска и посещать эти страны категорически не рекомендуется.

Курортные зоны в Турции и Египте также остаются рабочими направлениями для наших туристов, хотя там нужно соблюдать стандартные меры предосторожности и следить за рекомендациями. А вот Израиль, Ливан, Сирия, Йемен — это зоны повышенного риска, куда сейчас ехать не стоит. Что касается турпотока в целом, он не остановился полностью, но и не находится в активной фазе роста. Политическая напряженность и неопределенность влияют на поведение россиян. Часть людей откладывает поездки или выбирает более спокойные альтернативы, — заключил Абасов.

Ранее генеральный директор турагентства Олеся Адамушкина заявила, что отдохнуть без изнуряющей жары можно в Киргизии и Армении. По ее словам, горная местность в этих странах обеспечивает комфортную температуру.