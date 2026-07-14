Фигуристка Медведева рассказала, кого считает примером

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что считает коллегу по шоу «Титаны» космонавта Анну Кикину примером целеустремленности и силы, сообщает «Газета.Ru». Сейчас космонавт готовится к новому полету.

Такие женщины вдохновляют не только тех, кто мечтает о космосе, но и девушек, которые выбирают свой путь в любой профессии. Хочу пожелать Анне легкого старта, успешной миссии и благополучного возвращения домой. Мы все будем ждать ее на Земле с новыми историями и новыми победами, — поделилась Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведева призналась, что тратит на еду «неприлично много» денег. Спортсменка отметила, что очень любит красивые и полезные продукты, и добавила, что старается заказывать фермерские товары.