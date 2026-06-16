От Терешковой до Пересильд: удивительные истории женщин-космонавтов России

Она разбила лицо при приземлении, но в отчете написала: «Чувствую себя нормально». 16 июня 1963 года 26-летняя «Чайка» навсегда изменила историю, доказав: космос не терпит гендерных границ. О судьбах легендарных советских и российских женщин-космонавтов — в материале NEWS.ru.

Терешкова: мечтала о Марсе

16 июня 1963 года в космос полетела первая женщина — Валентина Терешкова. Известно, что перед легендарным полетом желающие покорить космос прошли десятки тяжелых испытаний на специальных тренажерах. После отсева всех не подходящих по здоровью и опыту кандидатов в отряд отобрали пять женщин: Жанну Еркину, Татьяну Кузнецову, Валентину Пономареву, Ирину Соловьеву и Валентину Терешкову. Будущая космонавтка была одной из самых «возрастных» — ей уже исполнилось 25 лет.

Создать первый женский космический отряд предложил генерал-лейтенант Николай Каманин. Позднее его инициативу поддержал главный конструктор советских ракет Сергей Королев. СССР хотел запустить в космос женщин, чтобы опередить США, которые в конце 1950-х тоже задумались об этом. Однако у руководителей советской программы возникли сомнения: они считали, что менструальный цикл девушек негативно повлияет на их поведение в космосе.

Терешкова не считалась лучшей из пятерки. Однако ее бойцовский характер и настойчивость понравились Юрию Гагарину. Именно благодаря поддержке Юрия Алексеевича Терешковой удалось обойти Валентину Пономареву. Как заявил Гагарин, ради освоения космоса можно рисковать жизнью мужчин-летчиков и незамужних женщин, но недопустимо рисковать жизнью матери.

Терешкова пробыла в космосе чуть менее трех суток. В целом полет был признан успешным, однако не обошлось без сложностей. На орбите девушку мучило головокружение.

При приземлении в Баевском районе Алтайского края космонавтка катапультировалась в 400 метрах от спускаемого аппарата. Она ударилась лицом о гермошлем, разбила нос и получила синяк под глазом. Несмотря на эти травмы, Терешкова чувствовала себя нормально и могла написать отчет.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Рассказывают и о курьезе, который якобы приключился с Терешковой после приземления — Валентина дала местным жителям попробовать космические тюбики. Те же взамен угостили ее отварной картошкой и квасом. Говорят, что такая самодеятельность разозлила конструктора Сергея Королева — по слухам, он устроил Терешковой настоящий разнос и поклялся, что пока он жив, ни одной женщины в космосе не будет. К слову, только в 1982 году, через 20 лет после Терешковой, на орбиту отправилась Светлана Савицкая.

Для Запада полет Терешковой оказался тяжелейшим ударом по имиджу. Помимо патриархальных гендерных стереотипов, которые были распространены по обе стороны Атлантики, в США сильно критиковали советских женщин.

В том же знаменательном 1963 году Терешкова вышла замуж за советского космонавта Андрияна Николаева. Брак в итоге распался, однако в семье родилась дочь Елена, ставшая первым в истории ребенком, оба родителя которого побывали в космосе. Вскоре после рождения дочери Валентина Терешкова вернулась к работе — почти 30 лет она выступала в должности инструктора отряда космонавтов и к тому же стала первой в истории российской армии женщиной-генералом. При этом мечты о космосе не оставляли Терешкову: она не раз заявляла, что была бы готова отправиться на Марс.

«Полет Терешковой действительно стал прорывом и уникальным событием для всего мира. Это не преувеличение», — утверждает в разговоре с NEWS.ru обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с NEWS.ru сообщил, что изначально не все позитивно восприняли полет Терешковой.

«Конечно же, давал о себе знать мужской шовинизм. Многим казалось, что космос — отнюдь не женское дело и нечего прекрасных дам туда пускать», — объяснил он.

Именно поэтому, по его словам, полет Терешковой стал выдающимся событием, которое оказало влияние и на последующие космические программы. Опыт показал, что женщины-космонавты в отдельных вещах даже превосходят коллег-мужчин.

«Например, сейчас практически всегда в состав экипажей при полетах на МКС включают женщин. На мой взгляд, это очень правильно. <...> Дамы традиционно более аккуратны и внимательны — от этого никуда не уйдешь», — считает Эйсмонт.

Лётчик-космонавт СССР Светлана Савицкая с прибором ‭«Ресурс» в орбитальном научно-исследовательском комплексе Фото: Джанибеков/РИА Новости

Савицкая: сторонилась славы

Следующей женщиной после Терешковой, увидевшей космос, стала Светлана Савицкая. Ее карьера началась в НПО «Взлет», где она работала летчиком-испытателем. В 1982 году женщина совершила первый космический полет, который продлился восемь суток. Спустя два года Савицкая вышла в открытый космос, пробыв там 3 часа 35 минут. За это время она провела уникальные эксперименты по резке, сварке и пайке металлов.

Все три с половиной часа за Савицкой постоянно наблюдали с Земли. Космонавт работала предельно профессионально и при этом даже успевала шутить с оставшимися на станции исследователями, которые приглашали ее на праздничный обед.

«Мальчишки, не соблазняйте, пока работу не закончу, не вернусь», — отвечала Савицкая.

В 1986 году Савицкой предложили отправиться в космос в третий раз, уже в качестве командира чисто женского экипажа, однако этот полет так и не состоялся.

Отмечают, что Савицкая всегда была закрытым человеком. Когда после выхода в открытый космос на нее обрушилась всесоюзная слава, она сумела сохранить личную жизнь в тайне. Ее избранником стал Виктор Хатковский, летчик и инженер-конструктор Московского машиностроительного завода имени Ильюшина. В июне 1982 года, незадолго до первого полета жены в космос, Хатковский чудом выжил в страшной авиакатастрофе: самолет Ту-134, на котором он летел, разбился, тогда погибли 15 человек.

«Савицкая — уникальная женщина-космонавт. На самом деле мало кто может похвастаться подобными качествами, как у нее. Она продемонстрировала поистине впечатляющие результаты», — указал Натан Эйсмонт.

По его словам, те, кто принимал решение отправить в космос Терешкову, а затем Савицкую, тоже рисковали.

«Но обе эти великие женщины безо всякого преувеличения совершили подвиг», — подчеркнул он.

Международный экипаж космического корабля ‭«Союз ТМ — 20». Слева направо — командир корабля Александр Викторенко, бортинженер Елена Кондакова, космонавт-исследователь Ульф Мербольд (Германия). Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Фото: РИА Новости

Кондакова: покорила космос дважды

Космонавту Елене Кондаковой удалось установить рекорд по длительности женского полета в космосе. Она покорила орбиту дважды — в 1994 и 1997 годах. Во время первого полета Кондакова пробыла на орбите почти полгода. Однако путешествие не обошлось без неприятностей: на станции перестало работать электричество, связь с Землей неожиданно оборвалась, отключились холодильники с биологическими пробами экипажа, повысилось содержание углекислого газа в воздухе. К счастью, членам экипажа удалось перенастроить солнечные батареи, поэтому работа всех систем постепенно восстановилась.

Второе путешествие состоялось в 1997 году, хотя оно было уже не столь масштабным. Вместе с экипажем шаттла Atlantis STS-84 Кондакова провела стыковку с орбитальной станцией «Мир». Миссия продлилась 9 суток 5 часов 20 минут. Позднее женщина оказалась в кресле депутата Государственной думы.

«Все получилось случайно. В 1999 году я вновь была в составе экипажа на МКС, готовилась к полету. И тут мне предложили баллотироваться в Думу. Муж счел, что моя биография и звание Героя России идеально подходят для такого дела. Он взял на себя все выборные формальности. И параллельно уговаривал: „Ты два раза судьбу уже испытала, хватит“. Я прислушалась к его мудрому совету и стала депутатом», — рассказывала журналистам третья россиянка в космосе.

Серова: провела полгода на МКС

Елену Серову называют первой в истории современной России женщиной-космонавтом, а также первой россиянкой, побывавшей на Международной космической станции. Она отправилась в полет 26 сентября 2014 года — к этому испытанию Серова готовилась восемь лет. За 167 дней на МКС космонавт вместе с коллегами провела целый ряд исследований в области биотехнологий, химии, астрофизики.

Экипаж благополучно вернулся домой 12 марта 2015 года. Елену встретил супруг Марк Серов. Он устроил жене сюрприз — привез огромный букет цветов, горячий чай и земляничное варенье.

«Как показывает практика, мужчины зачастую тяжелее приспосабливаются к стрессовым переменам. Женщины психологически более гибкие и адаптивные в подобных ситуациях. Любой мужчина априори физически сильнее женщины. Так заложено природой. И это нормально. Но если женщине под силу справляться с мужскими нагрузками и достойно выполнять мужскую работу, то почему бы и нет, как я говорю», — рассказывала позднее Серова.

Актриса Юлия Пересильд во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа транспортного пилотируемого корабля ‭«Союз МС-18» Фото: РИА Новости

Пересильд: почувствовала свою уникальность

В октябре 2021 года на МКС отправилась не профессиональный космонавт, а актриса — Юлия Пересильд. Это событие стало настоящей сенсацией. Компанию артистке в необычном космическом турне составили режиссер Клим Шипенко, космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Олег Новицкий. В космосе они снимали фильм «Вызов», который собрал рекордную кассу — более 2 млрд рублей.

Известно, что Пересильд готовилась к полету по максимально ускоренной программе: тренировки длились всего три месяца. Актриса прошла испытания центрифугой и барокамерой, а также научилась делать операционные швы и вязать узлы. Последние умения были нужны для того, чтобы каждое движение Пересильд в кадре выглядело естественным.

За все дни, проведенные в космосе, удалось отснять почти 80 часов видеоматериалов, из которых только около 50 минут вошли в итоговую версию фильма. После полета Пересильд признавалась, что считает свой опыт уникальным, но не страдает от звездной болезни.

«Я чувствую свою уникальность, безусловно. Ну а как ее не чувствовать? Это факт, он неоспорим», — уточнила актриса.

Она стала первой актрисой, побывавшей на МКС. По словам Натана Эйсмонта, полет Пересильд вызвал неоднозначную реакцию среди профессионалов.

«Как по мне, это был очень интересный эксперимент, да и фильм получился вполне достойный. А реакцию профессионалов понять тоже можно. Есть же стереотип, что космонавты — это какие-то избранные люди с другой планеты. А Пересильд показала, что это не так и все возможно», — заявил он.

Кикина: готовилась 10 лет

Анна Кикина оказалась шестой женщиной в истории отечественной космонавтики. В 2012 году девушка увидела открытый набор в отряд космонавтов России. Тогда Анна поняла, что подходит по всем параметрам. Из 240 претендентов в итоге осталась только она.

Предполетная подготовка длилась почти 10 лет. Кикина отправилась в космос 5 октября 2022 года на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX. Она пробыла там свыше 157 суток. Анна является единственной девушкой в отряде Роскосмоса. Анна признавалась, что среди коллег-мужчин ей вполне комфортно.

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