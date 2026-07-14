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14 июля 2026 в 11:51

В Совфеде ответили, обязаны ли пенсионеры уведомлять СФР о трудоустройстве

Сенатор Мурог: иногда пенсионеры обязаны уведомлять СФР о трудоустройстве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В ряде случаев пенсионеры обязаны уведомлять СФР о трудоустройстве, рассказал RT сенатор Игорь Мурог. Он отметил, что такая необходимость есть, если гражданин получает социальную пенсию по старости, пенсию по потере кормильца или социальную доплату до прожиточного минимума.

При этом важно учитывать, что несвоевременное уведомление грозит образованием переплаты, которую впоследствии придется вернуть, — рассказал Мурог.

Сенатор подчеркнул, что для получателей обычной страховой пенсии отдельное уведомление не нужно. По его словам, в таком случае работодатель передает сведения по форме ЕФС‑1, и СФР сам приостанавливает индексацию пенсии на период работы.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

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